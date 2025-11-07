Derby gegen die „Ex“ ist absolut nichts Besonderes

So wichtig das Lokalduell Ried gegen BW Linz am Samstag aus sportlicher Sicht ist, so wenig emotional sehen das zwei Profis, die bereits das Dress des Gegners getragen haben. Vor allem ein unschöner Abgang im Sommer spielt für einen Akteuer keine Rolle mehr.
Derbyzeit im Innviertel! Bei den bisherigen Königen der Revierduelle mit Siegen beim LASK (3:1) und Blau-Weiß Linz (2:0), sowie dem 1:0 im ÖFB-Cup gegen Drittligist Gurten!
