Nach Horror-Sperre: „Diese Zeit war nicht leicht“

Ivan Horvat ist zurück in der HLA! Der Kroate feiert sein Handball-Comeback bei Erstligisten Bärnbach/Köflach. Der 32-Jährige geriet ja im Frühjahr rund um eine 26-Monate-Rekordsperre, die später auf sechs Monate reduziert wurde, in die Schlagzeilen. „Keine leichte Zeit für mich.“ Wie er das letzte halbe Jahr erlebt hat und wie er nun wieder glänzen will.
Rückblick: Den 30. April 2025 wird Ivan Horvat nicht so schnell vergessen. Der Handballer, der damals noch für Hard aktiv war, foulte Bregenz-Akteur Markus Mahr. Dieser erlitt dabei einen offenen Nasenbeinbruch, musste notoperiert werden. „Es war nicht mit Absicht“, bekräftigt Horvat auch ein halbes Jahr später. „So etwas würde ich nie machen. Es hat aber natürlich brutal ausgesehen. Ich war selber geschockt, als ich die Bilder danach gesehen habe.“ Horvat sprach in der Folge auch mehrfach mit Bregenz-Spieler Mahr. „Handball ist ein Kontaktsport. Ich würde nichts sagen, wenn ich mit der Faust zugeschlagen hätte. Aber das habe ich nicht getan...“
