Bauern wegen wilder Raser in Sorge um ihre Kühe

Brenzlige Vorfälle bei Viehtrieben über Straßen lassen den Unmut der heimischen Landwirte wachsen. Oftmals kommt es zu gefährlichen Situationen zwischen Verkehrsteilnehmern und Kühen. Ein Landwirtschaftskammer-Experte weiß, worauf man achten muss.
Eine Bäuerin aus dem Mölltal, nur wenige Kilometer von Osttirol entfernt, fürchtet um ihre Kühe. Marlene Suntinger treibt die Tiere jeden Tag auf die Heimweide und muss dabei die B107 Großglocknerstraße queren. Ihre 13 Kühe führt sie über einen selbst gebauten Korridor. Zuletzt gab es jedoch mehrere Schreckmomente...
