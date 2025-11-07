Bauern wegen wilder Raser in Sorge um ihre Kühe

Eine Bäuerin aus dem Mölltal, nur wenige Kilometer von Osttirol entfernt, fürchtet um ihre Kühe. Marlene Suntinger treibt die Tiere jeden Tag auf die Heimweide und muss dabei die B107 Großglocknerstraße queren. Ihre 13 Kühe führt sie über einen selbst gebauten Korridor. Zuletzt gab es jedoch mehrere Schreckmomente...