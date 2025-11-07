Vorteilswelt
Nach zehnter Operation

Doskozil wieder auf dem Heimweg ins Burgenland

Burgenland
07.11.2025 10:02
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).(Bild: CARINA FENZ)

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat nach seiner Operation die Klinik in Leipzig verlassen und befindet sich wieder auf dem Weg ins Burgenland. Für ihn war es bereits der zehnte Eingriff am Kehlkopf. 

0 Kommentare

In einem Facebook-Posting teilte Doskozil mit, dass eine solche Operation „natürlich keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine“ sei. Solche Eingriffe würden bei ihm leider dazugehören, auch wenn sie nicht angenehm seien.„Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden“, meinte der Landeshauptmann.

Zugleich bedankte er sich für die zahlreichen Genesungswünsche.„Jetzt heißt es noch ein bisschen erholen, um einer Infektion vorzubeugen und bald wieder voll einsatzfähig zu sein“, so Doskozil.

Der Landeshauptmann betonte zudem, dass es aber viel zu tun gebe. Er nannte dabei das Vorantreiben der Gesundheitsoffensive, den Ausbau der bedarfsorientierten Pflege sowie für faire und leistbare Mieten zu sorgen. Doskozil kündigte auch an, die Budgetrede selbst halten zu wollen – bei einem Sonderlandtag Ende November. 

Loading
Burgenland
