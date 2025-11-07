Doskozil wieder auf dem Heimweg ins Burgenland

Der Landeshauptmann betonte zudem, dass es aber viel zu tun gebe. Er nannte dabei das Vorantreiben der Gesundheitsoffensive, den Ausbau der bedarfsorientierten Pflege sowie für faire und leistbare Mieten zu sorgen. Doskozil kündigte auch an, die Budgetrede selbst halten zu wollen – bei einem Sonderlandtag Ende November.