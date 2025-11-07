So cool reagiert Prinz William auf Frage zu Andrew

Fans und Experten feiern William

Für seine souveräne Antwort erhielt Prinz William nicht nur vom Publikum jede Menge Applaus. Auch auf Social Media wurde der Thronfolger für seine mit Bedacht gewählten Worte gefeiert. „Sie dachte, sie könnte Prinz William mit einer Frage, die auf all die königlichen Skandale und Familiendramen anspielt, aus der Reserve locken. Aber sie merkte schnell – er spielt dieses Spiel nicht mit“, freute sich ein Fan auf X.