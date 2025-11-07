Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Subtiler Seitenhieb

So cool reagiert Prinz William auf Frage zu Andrew

Royals
07.11.2025 11:50
Prinz William verlieh diese Woche in Rio de Janeiro seinen Earthshot Prize. Auf die Frage nach ...
Prinz William verlieh diese Woche in Rio de Janeiro seinen Earthshot Prize. Auf die Frage nach seinem Skandal-Onkel Andrew reagierte der Thronfolger absolut souverän.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)

Hinter der Royal Family liegen einige ereignisreiche Wochen. Doch als Prinz William am Rande seines Earthshot Prize auf die Veränderungen innerhalb der Familie angesprochen wurde, reagierte der ziemlich cool.

0 Kommentare

Prinz William reagierte auf die Frage nach seinem Skandal-Onkel Andrew charmant, aber mit einem ...
Prinz William reagierte auf die Frage nach seinem Skandal-Onkel Andrew charmant, aber mit einem kleinen Seitenhieb.(Bild: APA/AFP/Adrian Dennis)

Der blieb jedoch cool und umschiffte die indirekte Frage nach Prinz Andrew charmant, indem er das Gespräch geschickt zurück auf sein Umweltprojekt zurücklenkte. „Ich denke, der Earthshot Prize ist ein klassisches Beispiel für Veränderung. Anstatt darüber zu reden, handeln wir, und das ist es, was ich will“, erklärte der 43-Jährige.

Die Preisträger des Eartshot Prize seien die wahren Heldinnen und Helden unserer Zeit, unterstrich William, weshalb ihnen die eigentliche Ehre gebühre, nicht ihm. Um hinzuzufügen: „Deshalb möchte ich mich mit Menschen umgeben, die etwas verändern und Gutes in der Welt tun wollen.“ Ein Satz, der durchaus als subtiler Seitenhieb gegen den Ex-Prinzen Andrew gesehen werden kann.

Fans und Experten feiern William
Für seine souveräne Antwort erhielt Prinz William nicht nur vom Publikum jede Menge Applaus. Auch auf Social Media wurde der Thronfolger für seine mit Bedacht gewählten Worte gefeiert. „Sie dachte, sie könnte Prinz William mit einer Frage, die auf all die königlichen Skandale und Familiendramen anspielt, aus der Reserve locken. Aber sie merkte schnell – er spielt dieses Spiel nicht mit“, freute sich ein Fan auf X.

Auch ein Vergleich mit Williams Bruder Prinz Harry, der unter anderem in einem Interview mit Oprah Winfrey, aber auch in einer Netflix-Doku viel schmutzige Wäsche gewaschen hatte, wurde gezogen. „Anders als Harry trägt William die Familienangelegenheiten nicht öffentlich aus“, zitiert die „Daily Mail“ einen königlichen Beobachter.

Lesen Sie auch:
Prinz begeistert Fans
So hat sich William mit 43 in Topform gebracht!
05.11.2025
Strand statt Palast
Prinz William baggert barfuß an der Copacabana
04.11.2025
„Sie zittert noch“
William sorgte mit lieber Geste für Begeisterung
06.11.2025

William trug Entscheidungen mit
Wie gemunkelt wurde, war Prinz William als Thronfolger wohl die treibende Kraft hinter den Entscheidungen rund um Andrew Mountbatten Windsor. Der Bruder von König Charles gab unlängst – mehr oder weniger – freiwillig seinen Titel Herzog von York sowie seine verbliebenen Ehren ab. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass dem 65-Jährigen vom britischen Monarchen auch sein Prinzentitel entzogen wird. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
148.460 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
107.145 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.023 mal gelesen
Mehr Royals
Ex-Prinz in Bedrängnis
US-Demokraten fordern Epstein-Aussage von Andrew
Subtiler Seitenhieb
So cool reagiert Prinz William auf Frage zu Andrew
„Sie zittert noch“
William sorgte mit lieber Geste für Begeisterung
8 Jahre nach „Suits“
Herzogin Meghan wagt großes Hollywood-Comeback!
Prinz begeistert Fans
So hat sich William mit 43 in Topform gebracht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf