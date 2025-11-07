Versuchter Mord! Ex-NFL-Profi festgenommen

Brown wird vorgeworfen, nach dem Boxkampf einem Sicherheitsmitarbeiter eine Pistole entrissen und zwei Schüsse auf einen Mann abgefeuert zu haben, mit dem er zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Der Mann sagte den Ermittlern, eine der Kugeln habe seinen Hals gestreift. Die Polizei nahm Brown infolge des Events in Gewahrsam, ließ ihn nach wenigen Stunden aber wieder frei. Der frühere Star-Receiver u.a. der Pittsburgh Steelers gab an, dass mehrere Leute versucht hätten, ihn auszurauben.