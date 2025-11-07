FC Bayern nimmt Kontakt zu Liverpool-Kicker auf

Weil der Abgang von Abwehrchef Dayot Upamecano droht, hat der FC Bayern München Kontakt zu Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate aufgenommen. Der Vertrag des Franzosen läuft bei den „Reds“ im Sommer aus.
„Das können wir als Breaking vermelden: Der FC Bayern führt Gespräche mit dem Management von Ibrahima Konate“, enthüllt Journalist Tobi Altschäffl im „Bild“-Podcast „Bayern-Insider“.
Und weiter: „Sein Vertrag läuft aus, die Bayern könnten ihn ablösefrei verpflichten. Wir haben gehört: Es gibt Gespräche vom Berater Konates mit Real, PSG und Bayern. Er ist eine heiße Aktie auf dem Markt, die Bayern sind dran.“
Red-Bull-Vergangenheit
Der 26-Jährige war 2021 von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. 40 Millionen Euro mussten die „Reds“ auf das Red-Bull-Konto überweisen. Mit Liverpool konnte Konate einen Premier-League-Titel, einen FA-Cup und zwei League-Cups gewinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.