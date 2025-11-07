Vorteilswelt
Weil Abgang droht ...

FC Bayern nimmt Kontakt zu Liverpool-Kicker auf

Deutsche Bundesliga
07.11.2025 11:33
Ibrahima Konate zeigte zuletzt auch beim Duell mit Real Madrid groß auf.
Ibrahima Konate zeigte zuletzt auch beim Duell mit Real Madrid groß auf.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Weil der Abgang von Abwehrchef Dayot Upamecano droht, hat der FC Bayern München Kontakt zu Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konate aufgenommen. Der Vertrag des Franzosen läuft bei den „Reds“ im Sommer aus.

„Das können wir als Breaking vermelden: Der FC Bayern führt Gespräche mit dem Management von Ibrahima Konate“, enthüllt Journalist Tobi Altschäffl im „Bild“-Podcast „Bayern-Insider“.

Ibrahima Konate
Ibrahima Konate(Bild: AP/Rui Vieira)

Und weiter: „Sein Vertrag läuft aus, die Bayern könnten ihn ablösefrei verpflichten. Wir haben gehört: Es gibt Gespräche vom Berater Konates mit Real, PSG und Bayern. Er ist eine heiße Aktie auf dem Markt, die Bayern sind dran.“

Red-Bull-Vergangenheit
Der 26-Jährige war 2021 von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. 40 Millionen Euro mussten die „Reds“ auf das Red-Bull-Konto überweisen. Mit Liverpool konnte Konate einen Premier-League-Titel, einen FA-Cup und zwei League-Cups gewinnen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
