Grazer Moschee-Projekt geht in die heiße Phase

Für den geplanten Neubau einer Moschee in Puntigam (Steiermark) laufen die letzten Gutachten. Ein Parkhaus ist auf Schiene – dennoch gehen die Wogen um die Verkehrslage hoch. „Bei uns sind alle herzlich willkommen“, lädt Vereinsobmann Elvedin Omerčević seine Kritiker zum Gespräch.
Waren es vor 16 Jahren noch 350 Gläubige, sind es heute über 1000: Der Verein der Bosniaken im Grazer Stadtteil Puntigam wächst stetig. Weil der aktuelle Standort – eine Art Lagerhalle – nicht dafür ausgelegt ist, entstand die Idee für den Neubau. 5,5 Millionen Euro soll die imposante Moschee mit „stummen“ Minarett kosten. Jetzt geht der Genehmigungsprozess in die heiße Phase.
