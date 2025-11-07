Grazer Moschee-Projekt geht in die heiße Phase

Waren es vor 16 Jahren noch 350 Gläubige, sind es heute über 1000: Der Verein der Bosniaken im Grazer Stadtteil Puntigam wächst stetig. Weil der aktuelle Standort – eine Art Lagerhalle – nicht dafür ausgelegt ist, entstand die Idee für den Neubau. 5,5 Millionen Euro soll die imposante Moschee mit „stummen“ Minarett kosten. Jetzt geht der Genehmigungsprozess in die heiße Phase.