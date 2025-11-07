Vorteilswelt
Angst vor „Fluch“

Olympia-Aus? Drama um 17-jährige Gold-Hoffnung

Ski Alpin
07.11.2025 11:20
Flora Tabanelli droht die Olympischen Spiele zu verpassen.
Flora Tabanelli droht die Olympischen Spiele zu verpassen.(Bild: GEPA)

Wird Italien von einem unheimlichen Olympia-Fluch heimgesucht? Diesen Eindruck könnte man angesichts der aktuellen Verletztenliste vor den Heim-Spielen gewinnen. Mit Flora Tabanelli hat es nun die nächste Hoffnungsträgerin erwischt – doch noch gibt es bei ihr einen Funken Hoffnung ...

Die 17-jährige Ski-Freestylerin hat sich im Trainingslager in Stubai verletzt. Nach einem Sprung kam Tabanelli zu Fall und hat sich dabei eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen. Am Freitagvormittag wurde sie in Mailand genauer untersucht.

Dabei wurde festgestellt, dass sich das Top-Talent einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen hat, wie der italienische Wintersportverband FISI mitteilt. Ab Montag beginnt die Reha, und damit das große Bangen, ob es doch noch für die Heim-Spiele reicht. 

Nicht der erste Ausfall
Ein Ausfall wäre besonders bitter für das Gastgeberland. Denn Tabanelli durfte sich große Hoffnungen auf olympisches Edelmetall machen – immerhin kürte sie sich erst Ende März zur Weltmeisterin im Big Air.

Tabanelli ist nicht die erste große Medaillen-Hoffnung der Italiener, die für die Olympischen Spiele auszufallen droht. Schon die Ski-Rennläuferinnen Marta Rossetti und Marta Bassino fallen aus, ebenso Skispringerin Lara Malsiner. Auch die große Ski-Hoffnung des Landes, Federica Brignone kämpft um ein rechtzeitiges Comeback. 

