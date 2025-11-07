Wo der Eislaufschuh in NÖ besonders drückt

Wie viele Eissportvereine gibt es in NÖ? Wie viele Stunden am Eis benötigen sie? Und in welchen Zuständen sind eigentlich die Eislaufplätze zwischen Enns und Leitha. Im Rahmen einer vom Land beauftragten Studie ging man diesen und vielen weiteren Fragen näher nach. Die „Krone“ kennt die Details, wie eisig die Situation im weiten Land ist.