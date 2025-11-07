15 Jahre! „Formel Austria“ hat Sand im Getriebe

Die lange Tradition rot-weiß-roter Fahrer in der Formel 1 kann sich sehen lassen. 663 Starts, 41 Siege und vier WM-Titel sind eine gigantische Ausbeute für ein Land mit derzeit neun Millionen Einwohnern. Doch in den Cockpits herrscht Ebbe ohne Aussicht auf rasche Besserung!