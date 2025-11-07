„Dieses Interview verfolgt mich bis heute“

„Auweh! Natürlich kann ich mich daran erinnern. Dieses Video wurde mir sogar während meiner Zeit in Würzburg vor die Nase gehalten“, lacht Stürmer Marco Hausjell, der bei seinem Admira-Debüt 2018 das zwischenzeitliche 1:1 gegen Rapid erzielte. In Erinnerung bleibt aber sein legendäres Interview nach Spielende. „Schade, dass wir die Punkte noch hergeschenkt haben“, ließ er wissen, ehe ihm der Feld-Reporter darauf aufmerksam machte, dass die Admira spät mit 2:1 gewann. Hausjell lacht: „Er hat mich in der 90. Minute beim Stand von 1:1 mitgenommen. Da habe ich mir vor Nervosität schon ein paar Antworten zurechtgelegt.“