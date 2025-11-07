Roberto De Niro traf Papst & eröffnete Luxushotel

Robert De Niro (82) ist für zwei Tage in Rom und verbindet dabei Geschäftliches mit Kultur und Symbolik. Der Schauspieler ist am Donnerstagvormittag im Vatikan von Papst Leo XIV. empfangen worden. Am Freitagnachmittag spricht er im Kino Moderno über den Filmklassiker „Es war einmal in Amerika“, der in 4K-Version vorgestellt wird.