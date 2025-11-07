EU genehmigt Ausschreibung für Flug Linz-Frankfurt

Der Airport Linz steckt in der Krise: Zu finanziellen Schwierigkeiten kam Ende Oktober auch noch das vorübergehende Aus der wichtigen Strecke Linz-Frankfurt. Das Land will die Verbindung an das Drehkreuz neu ausschreiben und gegebenenfalls öffentlich subventionieren – für diesen Plan gab die EU nun grünes Licht.
Am 25. Oktober um exakt 9.32 Uhr landete der letzte Flieger von Frankfurt in Linz. Die AUA hat die Verbindung, wie berichtet, aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Damit kam dem ohnehin kriselnden Linzer Airport die letzte Linienflugverbindung und die vor allem für Wirtschaftstreibende wichtige Anbindung an ein internationales Drehkreuz abhanden.
Zumindest vorerst. Denn das Land OÖ will die Strecke Linz-Frankfurt mittels einer sogenannten „Public Service Obligation“ (PSO) europaweit ausschreiben. Die bestbietende Fluglinie soll den Zuschlag erhalten, das Land stellt für die Wiederaufnahme der Verbindung auch eine öffentliche Anschubfinanzierung in Aussicht.
EU gibt grünes Licht
Unklar war bisher, ob das Vorhaben EU-rechtskonform ist. Nun gab die Europäische Kommission nach einer wochenlangen Prüfung grünes Licht. „Die Entscheidung aus Brüssel ist ein wichtiges Signal für Oberösterreich“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Diese Anbindung an ein internationales Drehkreuz ist für viele Betriebe in unserem Bundesland essenziell.“
Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ebenfalls ÖVP) zeigt sich erfreut: „Verläuft die Ausschreibung nach Plan, können Geschäftsreisende sowie Touristinnen und Touristen wieder direkt von Linz über Frankfurt in die ganze Welt fliegen.“
Frankfurt-Strecke hat oberste Priorität
Der Linzer Airport befindet sich wegen seiner finanziellen Turbulenzen – erstmals ist eine öffentliche Finanzspritze der Eigentümer Land OÖ und Stadt Linz notwendig – in einem Strategieprozess. Oberstes Ziel dabei ist die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke, die für rund ein Drittel des gesamten Passagieraufkommens in Linz verantwortlich war. Ob das tatsächlich gelingt, werden erst die Verhandlungen mit den Airlines in den kommenden Wochen zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.