EU genehmigt Ausschreibung für Flug Linz-Frankfurt

Frankfurt-Strecke hat oberste Priorität

Der Linzer Airport befindet sich wegen seiner finanziellen Turbulenzen – erstmals ist eine öffentliche Finanzspritze der Eigentümer Land OÖ und Stadt Linz notwendig – in einem Strategieprozess. Oberstes Ziel dabei ist die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke, die für rund ein Drittel des gesamten Passagieraufkommens in Linz verantwortlich war. Ob das tatsächlich gelingt, werden erst die Verhandlungen mit den Airlines in den kommenden Wochen zeigen.