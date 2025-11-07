Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am kriselnden Airport

EU genehmigt Ausschreibung für Flug Linz-Frankfurt

Oberösterreich
07.11.2025 10:11
Der Linzer Flughafen ist in finanzielle Turbulenzen geraten.
Der Linzer Flughafen ist in finanzielle Turbulenzen geraten.(Bild: Flughafen Linz)

Der Airport Linz steckt in der Krise: Zu finanziellen Schwierigkeiten kam Ende Oktober auch noch das vorübergehende Aus der wichtigen Strecke Linz-Frankfurt. Das Land will die Verbindung an das Drehkreuz neu ausschreiben und gegebenenfalls öffentlich subventionieren – für diesen Plan gab die EU nun grünes Licht.

0 Kommentare

Am 25. Oktober um exakt 9.32 Uhr landete der letzte Flieger von Frankfurt in Linz. Die AUA hat die Verbindung, wie berichtet, aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Damit kam dem ohnehin kriselnden Linzer Airport die letzte Linienflugverbindung und die vor allem für Wirtschaftstreibende wichtige Anbindung an ein internationales Drehkreuz abhanden.

Zumindest vorerst. Denn das Land OÖ will die Strecke Linz-Frankfurt mittels einer sogenannten „Public Service Obligation“ (PSO) europaweit ausschreiben. Die bestbietende Fluglinie soll den Zuschlag erhalten, das Land stellt für die Wiederaufnahme der Verbindung auch eine öffentliche Anschubfinanzierung in Aussicht.

EU gibt grünes Licht
Unklar war bisher, ob das Vorhaben EU-rechtskonform ist. Nun gab die Europäische Kommission nach einer wochenlangen Prüfung grünes Licht. „Die Entscheidung aus Brüssel ist ein wichtiges Signal für Oberösterreich“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Diese Anbindung an ein internationales Drehkreuz ist für viele Betriebe in unserem Bundesland essenziell.“

Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ebenfalls ÖVP) zeigt sich erfreut: „Verläuft die Ausschreibung nach Plan, können Geschäftsreisende sowie Touristinnen und Touristen wieder direkt von Linz über Frankfurt in die ganze Welt fliegen.“

Lesen Sie auch:
Um 9.32 Uhr landete der Flieger aus Frankfurt am Linzer Airport. Es war der vorerst letzte ...
Krone Plus Logo
Am Airport Linz
Im letzten Frankfurt-Flug saßen nur 21 Passagiere
25.10.2025
Linzer Flughafen
Teilprivatisierung: Rettungsvorschlag für Airport
23.10.2025
Krone Plus Logo
Was ist passiert?
Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind
31.08.2025

Frankfurt-Strecke hat oberste Priorität
Der Linzer Airport befindet sich wegen seiner finanziellen Turbulenzen – erstmals ist eine öffentliche Finanzspritze der Eigentümer Land OÖ und Stadt Linz notwendig – in einem Strategieprozess. Oberstes Ziel dabei ist die Wiederaufnahme der Frankfurt-Strecke, die für rund ein Drittel des gesamten Passagieraufkommens in Linz verantwortlich war. Ob das tatsächlich gelingt, werden erst die Verhandlungen mit den Airlines in den kommenden Wochen zeigen.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
ÖVP
Krise
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
146.568 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
99.976 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Mehr Oberösterreich
Hummer nimmt Stellung
Weiter Ärger um Lohnplus in der Wirtschaftskammer
Am kriselnden Airport
EU genehmigt Ausschreibung für Flug Linz-Frankfurt
Spannender Ausflug
Junge Oberösterreicher schuhplattelten in Wüste
Terminal-Schandfleck
Die Radgarage verkam wieder einmal zur Müllhalde
Lenker ausgeforscht
Parkendes Auto zerstört und einfach weitergefahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf