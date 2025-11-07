Abrechnung mit Bloom? Neuer Song sorgt für Wirbel

Rund zehn Jahre waren Katy Perry und Orlando Bloom eines der Hollywood-Traumpaare, bevor die Liebe in diesem Sommer endgültig zerbrach. In ihrem neuen Song „Bandaids“ rechnet die Sängerin jetzt offenbar mit ihrem Ex-Verlobten ab.
Zwar singt Perry in dem Song, der diese Woche veröffentlicht wurde, nur ganz allgemein über eine Trennung. Doch dass der Hit nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus mit Orlando Bloom auf den Markt kommt, lässt annehmen, dass es darin tatsächlich um ihre geplatzte Verlobung geht.
Perry versenkt Verlobungsring
Und nach der gescheiterten Beziehung mit dem Hollywoodstar gab es für die 41-Jährige offensichtlich jede Menge aufzuarbeiten. Denn schon zu Beginn des dazugehörigen Clips sieht man, wie Perry beim Abwasch ein Ring in den Abfluss fällt.
Dazu schwört sie, dass sie alles versucht habe: „There‘s no stone left unturned“, also „Kein Stein ist auf dem anderen geblieben“.
Hier können Sie sich das Video zu Katy Perrys neuem Hit „Bandaids“ anschauen:
„Es ist nicht das, was du getan hast ...“
Auch über die Gründe für das Liebes-Aus wollte Perry offenbar nicht schweigen. Unter anderem singt sie darüber, dass sie sich in der Beziehung einsam gefühlt habe, weil ihr Freund nicht für sie da gewesen ist: „It‘s not what you did, it‘s what you didn‘t. You were there, but you weren‘t.“
Sie habe „alle Medikamente” ausprobiert, und ihre „Erwartungen heruntergeschraubt“, singt Perry zudem. Es sei „nicht kompliziert, zu fragen, wie mein Tag war“, prangert sie zudem an.
Perrys Herz blutet
Im Refrain bezieht sich die Pop-Beauty schließlich auf ihr gebrochenes Herz, das einfach nicht zu bluten aufhört und nun ein Pflaster tragen müsse.
Im dazugehörigen Clip widerfährt Perry ein Unglück nach dem anderen – etwa erleidet sie einen Stromschlag, wird zur Geisterfahrerin oder sägt an dem Ast, auf dem sie gerade sitzt.
Frisch verliebt in Trudeau
Auch wenn Perry nach dem Liebes-Aus mit Bloom, mit dem sie die gemeinsame Tochter Daisy (5) hat, wohl an großem Herzschmerz gelitten hat, ihr Herz hat sie mittlerweile wieder frisch vergeben – an niemand Geringeres als Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau.
Mit ihm feierte sie an ihrem 41. Geburtstag Ende Oktober ein großes Liebes-Outing in Paris, nachdem es zuvor schon wochenlang Gerüchte um eine Romanze der beiden gegeben hatte.
