Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Katy Perry

Abrechnung mit Bloom? Neuer Song sorgt für Wirbel

Society International
07.11.2025 10:17
Katy Perry singt in ihrem neuen Song „Bandaids“ über eine zerbrochene Liebe.
Katy Perry singt in ihrem neuen Song „Bandaids“ über eine zerbrochene Liebe.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Rund zehn Jahre waren Katy Perry und Orlando Bloom eines der Hollywood-Traumpaare, bevor die Liebe in diesem Sommer endgültig zerbrach. In ihrem neuen Song „Bandaids“ rechnet die Sängerin jetzt offenbar mit ihrem Ex-Verlobten ab.

0 Kommentare

Zwar singt Perry in dem Song, der diese Woche veröffentlicht wurde, nur ganz allgemein über eine Trennung. Doch dass der Hit nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus mit Orlando Bloom auf den Markt kommt, lässt annehmen, dass es darin tatsächlich um ihre geplatzte Verlobung geht. 

Perry versenkt Verlobungsring
Und nach der gescheiterten Beziehung mit dem Hollywoodstar gab es für die 41-Jährige offensichtlich jede Menge aufzuarbeiten. Denn schon zu Beginn des dazugehörigen Clips sieht man, wie Perry beim Abwasch ein Ring in den Abfluss fällt.

Dazu schwört sie, dass sie alles versucht habe: „There‘s no stone left unturned“, also „Kein Stein ist auf dem anderen geblieben“. 

Hier können Sie sich das Video zu Katy Perrys neuem Hit „Bandaids“ anschauen:

„Es ist nicht das, was du getan hast ...“
Auch über die Gründe für das Liebes-Aus wollte Perry offenbar nicht schweigen. Unter anderem singt sie darüber, dass sie sich in der Beziehung einsam gefühlt habe, weil ihr Freund nicht für sie da gewesen ist: „It‘s not what you did, it‘s what you didn‘t. You were there, but you weren‘t.“ 

Sie habe „alle Medikamente” ausprobiert, und ihre „Erwartungen heruntergeschraubt“, singt Perry zudem. Es sei „nicht kompliziert, zu fragen, wie mein Tag war“, prangert sie zudem an. 

Perrys Herz blutet
Im Refrain bezieht sich die Pop-Beauty schließlich auf ihr gebrochenes Herz, das einfach nicht zu bluten aufhört und nun ein Pflaster tragen müsse. 

Im dazugehörigen Clip widerfährt Perry ein Unglück nach dem anderen – etwa erleidet sie einen Stromschlag, wird zur Geisterfahrerin oder sägt an dem Ast, auf dem sie gerade sitzt.

Frisch verliebt in Trudeau
Auch wenn Perry nach dem Liebes-Aus mit Bloom, mit dem sie die gemeinsame Tochter Daisy (5) hat, wohl an großem Herzschmerz gelitten hat, ihr Herz hat sie mittlerweile wieder frisch vergeben – an niemand Geringeres als Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau.  

Lesen Sie auch:
Große Gefühle in Paris
Perry liebt Trudeau – und alle sollen es sehen!
27.10.2025
„Ist perfekte Frau“
Trudeau soll absolut verrückt nach Katy Perry sein
29.10.2025

Mit ihm feierte sie an ihrem 41. Geburtstag Ende Oktober ein großes Liebes-Outing in Paris, nachdem es zuvor schon wochenlang Gerüchte um eine Romanze der beiden gegeben hatte.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
146.568 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
99.976 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Mehr Society International
Hollywoodstar in Rom
Roberto De Niro traf Papst & eröffnete Luxushotel
Katy Perry
Abrechnung mit Bloom? Neuer Song sorgt für Wirbel
Ab April 2026 im Kino
Erster Trailer zum Jackson-Biopic veröffentlicht
Auch Justin gefällt‘s!
Hailey Bieber heizt Fans im sexy String-Bikini ein
Premiere mit Harbour
Millie Bobby Brown lachte die bösen Gerüchte weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf