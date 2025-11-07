Ehemaliger NHL-Headcoach übernimmt Vienna Capitals

Erstes Heimspiel am 15. November

Auch die Capitals blicken dem gemeinsamen Kapitel vorfreudig entgegen. „Mit Kevin Constantine konnten wir den in dieser Situation idealen Head-Coach zu uns lotsen. Er ist ein akribischer Arbeiter, der extrem detailverliebt ist und rund um die Uhr für den Eishockeysport lebt. Wir haben Kevin im Interviewprozess verdeutlicht, dass gewisse Werte, die der Verein vertritt, nicht verhandelbar sind. Sein offener Umgang und sein ehrliches Bekenntnis zu diesen Werten verdeutlichen, dass er sich diese Chance verdient. Unsere Fans und Partner können sich sicher sein, dass Kevin alles für den Erfolg der Vienna Capitals geben wird. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für Wien entschieden hat“, ließ sich Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals, zitieren. Die erste Bewährungsprobe gibt es am 12. November beim Gastspiel in Budapest, den ersten Auftritt vor den eigenen Fans dann am 15. Novmeber gegen Innsbruck.