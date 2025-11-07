Brandstiftung Villa Flint: Ein Fall mit Tücken

In den Einvernahmen erklärte dieser, er habe lediglich als Vermittler gehandelt und im Auftrag des Villenbesitzers agiert. Der Eigentümer habe sich angeblich nach einem Zeitungsbericht über ein durch einen Brand zerstörtes Hotel gemeldet und gefragt, ob ein ähnlicher Vorfall auch bei seiner Villa möglich sei. Die Ermittlungen gegen den Hotelier verliefen jedoch ergebnislos, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Die Auswertung des Mobiltelefons des Erstangeklagten ergab laut Anklage, dass die Drohnachrichten an den Hotelier nicht von einer kriminellen Organisation stammten, sondern von ihm selbst verfasst wurden.