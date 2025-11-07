Weiter Ärger um Lohnplus in der Wirtschaftskammer

Die Diskussion um die Gehälter der Funktionäre der Wirtschaftskammer (WKO) reißt nicht ab. Wie berichtet, sah eine Formel ein Lohnplus von 4,2 Prozent für WKO-Mitarbeiter vor. Nach heftiger Kritik – schließlich drängt die Wirtschaftskammer derzeit andernorts auf niedrigere Lohnabschlüsse – wurde die Erhöhung um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Die WKO selbst sieht darin eine „Halbierung“ des Gehaltsabschlusses.