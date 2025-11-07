Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Laut Studie:

Künstliche Intelligenz ist vorerst kein Jobkiller

Web
07.11.2025 07:54
Das IHS beleuchtete die Frage, wer tatsächlich von KI profitiert.
Das IHS beleuchtete die Frage, wer tatsächlich von KI profitiert.(Bild: Pete – stock.adobe.com (KI-generiert))

Ungeachtet des Hypes ist Künstliche Intelligenz noch weit davon entfernt, ein Jobkiller zu sein. Auf die Einkommenssituation kann sie aber durchaus leichte Auswirkungen haben, wie eine Untersuchung in Deutschland zeigt. 

0 Kommentare

„Wenn Künstliche Intelligenz Arbeitsprozesse nicht ersetzt, sondern ergänzt, können Beschäftigte finanziell profitieren, in den letzten Jahren betraf das rund 16 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland“, so das Institut für Höhere Studien (IHS) nach einer Erhebung im Zeitraum 2017 bis 2023.

Das IHS beleuchtete die Frage, wer tatsächlich von KI profitiert. Um die Nachfrage nach KI-Kompetenzen zu messen, wertete das Institut für seine Studie knapp acht Millionen Stellenanzeigen aus und verknüpfte sie mit administrativen Daten.

Das Ergebnis: Nur etwa jeder sechste Vollzeitbeschäftigte in Deutschland, sogenannte Expert Workers, hätten „bisher messbare Einkommensgewinne“ verzeichnet. Sie arbeiteten „in komplexen, wissensintensiven Tätigkeitsfeldern, in denen KI Arbeitsprozesse ergänzt statt ersetzt“.

Lesen Sie auch:
„Krone“ vor Ort: Microsoft zieht in Newport bei den Briten ein riesiges schlauchförmiges ...
Krone Plus Logo
Mega-Baustelle Newport
Rechenzentren: Hier „wohnt“ Künstliche Intelligenz
28.10.2025

Bei hoher Nachfrage 400 Euro mehr im Jahr
Verdoppelt sich der Anteil KI-bezogener Stellenausschreibungen, steigt das Jahreseinkommen dieser „Expert Workers“ der Erhebung zufolge im Durchschnitt um rund 400 Euro. Die Analyse erfasse die Zeit vor dem Durchbruch generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT, also eine frühe Phase, in der vor allem spezialisierte Fachkenntnisse gefragt gewesen seien, betont das IHS.

  Besonders bemerkenswert sei, dass die größten Zugewinne nicht in klassischen IT-Berufen aufgetreten seien, sondern in interaktiven Tätigkeiten wie Vertrieb oder Beratung. Während frühere Technologiewellen vor allem analytische Berufe begünstigt hätten, scheine KI nun stärker dort zu wirken, wo Fachwissen mit sozialer Kompetenz kombiniert werde.

Einbußen im unteren Einkommensbereich
Für Beschäftigte in einfachen oder mittleren Tätigkeiten zeigten sich „kaum positive Veränderungen, teils sogar leichte Einbußen“. Im unteren Einkommensbereich fänden sich Hinweise auf wachsende Lohnunterschiede. „Insgesamt bleibt der gesamtwirtschaftliche Einfluss von KI bisher gering, doch das Muster ist eindeutig: Je höher die Expertise, desto größer die Zugewinne.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
142.013 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
87.880 mal gelesen
Mehr Web
Laut Studie:
Künstliche Intelligenz ist vorerst kein Jobkiller
Krone Plus Logo
Frau gab Wohnung auf
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
Krone Plus Logo
Juristen klären auf
Wann Sie der Einsatz von KI teuer kommen kann
Ware war kinderähnlich
Sexpuppen-Skandal: Sperre für Shein in Frankreich!
Proteste bei Eröffnung
Billigmode-Shop Shein hat erste Filiale – in Paris

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf