Künstliche Intelligenz ist vorerst kein Jobkiller

Bei hoher Nachfrage 400 Euro mehr im Jahr

Verdoppelt sich der Anteil KI-bezogener Stellenausschreibungen, steigt das Jahreseinkommen dieser „Expert Workers“ der Erhebung zufolge im Durchschnitt um rund 400 Euro. Die Analyse erfasse die Zeit vor dem Durchbruch generativer KI-Anwendungen wie ChatGPT, also eine frühe Phase, in der vor allem spezialisierte Fachkenntnisse gefragt gewesen seien, betont das IHS.