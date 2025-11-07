Lackner: Nächstenliebe wird teils verachtet

Die Bischöfe appellierten nach ihrer Konferenz nicht nur an die Zivilgesellschaft, sondern auch an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. „Der Sozialstaat in Österreich muss stark bleiben. Solidarität darf nicht an der Staatsgrenze enden“, heißt es in einer Erklärung. Politik müsse Armut reduzieren und dürfe den Druck auf Bedürftige nicht weiter erhöhen.