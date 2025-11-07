15-Jähriger stürzte 60 Meter am Schmittenstein ab

Gut 60 Meter über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt ist ein 15-Jähriger am Donnerstag am Schmittenstein im Bereich der Tenneralm (Salzburg). Mittels Trage musste der Jugendliche, der mit zwei Gleichaltrigen unterwegs war, geborgen werden. Im Anschluss brachte ihn der Notarzthubschrauber ins Krankenhaus.
Die Bergrettung aus Hallein spricht von einem „zeitkritischen Einsatz“, da sich der Zustand des Verletzten spürbar verschlechterte. Demnach war eine schnelle Versorgung durch einen Notarzt lebenswichtig. Eine Bergung mittels Winde konnte nicht durchgeführt werden.
Die drei Jugendlichen waren bei ihrer Wanderung bereits beim Abstieg vom Gipfel (1695 Meter), als sie im felsigen Gelände nicht mehr weiterkamen. Also wollten sie umdrehen, wobei der 15-jährige ausrutschte. Seine Begleiter blieben unverletzt und wurden abgeseilt.
