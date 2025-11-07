15-Jähriger stürzte 60 Meter am Schmittenstein ab

Gut 60 Meter über sehr steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt ist ein 15-Jähriger am Donnerstag am Schmittenstein im Bereich der Tenneralm (Salzburg). Mittels Trage musste der Jugendliche, der mit zwei Gleichaltrigen unterwegs war, geborgen werden. Im Anschluss brachte ihn der Notarzthubschrauber ins Krankenhaus.