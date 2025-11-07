2025 unter 3 heißesten Jahren der Messgeschichte

„Dringende Notwendigkeit zum Handeln“

Samantha Burgess, Strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, sagte dazu: „Wir befinden uns nun in einem Jahrzehnt, in dem die 1,5-Grad-Grenze wahrscheinlich überschritten wird, was das beschleunigte Tempo des Klimawandels und die dringende Notwendigkeit zum Handeln unterstreicht.“ Die vergangenen drei Jahre seien von außergewöhnlichen Temperaturen geprägt gewesen, der Durchschnitt für 2023 bis 2025 werde wahrscheinlich 1,5 Grad überschreiten. Das wäre für einen Dreijahreszeitraum das erste Mal.