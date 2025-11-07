Drohnen über belgischen Flughäfen gesichtet

„Wir müssen jede Meldung ernst nehmen“, sagte ein Sprecher. Erst am Donnerstag waren Drohnen am Flughafen Brüssel gesichtet worden. Daraufhin wurde eine Maschine aus Alicante nach Amsterdam umgeleitet. Auch am Dienstag waren Drohnen über den Flughäfen in Brüssel und Lüttich gemeldet worden, zahlreiche ankommende Flugzeuge wurden umgeleitet. Einige startbereite Maschinen mussten am Boden bleiben.