Jung-Papas schlucken mehr Psychopharmaka als Mamas

Eine große Studie der Linzer Universität förderte spannende Tatsache zutage. Die Verschreibung von Stimmungsaufhellern steigt nach der Geburt stark an – aber nicht die Mütter brauchen die Pillen, sondern deren Partner. Warum ist das so?
Eigentlich war man an der Linzer Johannes Kepler Universität der „Ungleichheit im oberösterreichischen Gesundheitssystem“ auf der Spur, als man die Daten von Spitalsaufenthalten, Ärztedichte, Ordinationsbesuchen, Kosten, etc. in den Jahren von 2005 bis 2023 durchleuchtete.
