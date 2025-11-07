Vorteilswelt
Spannungen angeheizt

Reaktion auf die USA? Nordkorea feuerte Rakete ab

Ausland
07.11.2025 10:59
Wie so oft wurde der Flug der Rakete auch in Südkorea breit berichtet – dort beobachtet man die ...
Wie so oft wurde der Flug der Rakete auch in Südkorea breit berichtet – dort beobachtet man die Entwicklungen mit Sorge.(Bild: AFP/ANTHONY WALLACE)

Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete abgefeuert und damit die Spannungen in der Region angeheizt. Das Projektil sei entlang der Ostküste des Landes in Richtung Japanisches Meer geflogen, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Generalstabschef in Seoul.

Der Test erfolgte nur wenige Tage nach neuen US-Sanktionen gegen das abgeschottete Regime. Über den genauen Raketentyp und die zurückgelegte Flugweite liegen bislang keine Informationen vor.

Der jüngste Test markiert eine Fortsetzung der nordkoreanischen Raketenprogramme: Ende Oktober hatte das Militär in Pjöngjang bereits mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

USA verschärften zuletzt Sanktionen
Beobachter werten den aktuellen Raketentest als direkte Antwort auf verschärfte Sanktionen aus Washington. Das US-Finanzministerium hatte am Dienstag acht nordkoreanische Personen sowie zwei Organisationen auf seine Sanktionsliste gesetzt. Den Betroffenen werden Geldwäsche und Cyberkriminalität vorgeworfen.

Lesen Sie auch:
Ein Soldat aus Nordkorea, der in der Ukraine gefangen genommen wurde. (Symbolbild) 
Wollen nach Südkorea
Kriegsgefangene aus Nordkorea fürchten Heimat
02.11.2025
Parade zu Jubiläum
Nordkorea feiert sich und seine neue Nuklearwaffe
11.10.2025
Krone Plus Logo
Nachfolge in Nordkorea
Wie Kims Tochter (12) erste Diktatorin werden kann
21.09.2025

Die Rakete flog Berichten zufolge in Richtung des Japanischen Meeres, das in Korea als Ostmeer bezeichnet wird. Weitere Details zu dem Vorfall werden derzeit noch von südkoreanischen und japanischen Behörden ausgewertet.

