Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Digitales Geschäft

Wie Vinted zu Europas größtem Flohmarkt wurde

Wirtschaft
17.08.2025 07:00
Statt zwischen den Flohmarkt-Ständen zu schlendern, scrollt man jetzt rauf und rüber – auf der ...
Statt zwischen den Flohmarkt-Ständen zu schlendern, scrollt man jetzt rauf und rüber – auf der Suche nach besonderen Stücken zu erschwinglichen Preisen.(Bild: Aleksandrovych – stock.adobe.com)

2008 als Studentenidee im litauischen Vilnius gestartet, ist Vinted mit über 100 Millionen Usern einer der weltgrößten Marktplätze für Secondhand-Mode. Rasant wachsend und mit eigener Logistik. Wie hat das Unternehmen ohne Verkaufsgebühren ein ganzes Segment umgekrempelt – und wer kann da noch mithalten?

0 Kommentare

Das lustige Sakko war schon beim Kauf zu klein, die Stiefel kamen keine drei Mal zum Einsatz, und die Ohrringe sind zwar schön, passen aber nirgends dazu. Was früher in Bausch und Bogen auf Flohmärkten zum Verkauf angeboten oder verschenkt wurde, landet heute immer öfter auf Vinted, Europas größter Onlinebörse für Klamotten, Accessoires, Krimskrams und Zeugs aller Art, für all das, was in unseren Kästen, Schubladen und Regalen verstaubt. Vieles ist tatsächlich ungetragen und unbenutzt, das meiste hat leichte Gebrauchsspuren, macht aber nicht mehr glücklich.

Als die beiden Studenten Milda Mitkute und Justas Janauskas 2008 in Litauen eine Internetseite zum Entrümpeln des eigenen Kleiderschranks bauten, ahnten sie nicht, dass daraus ein Milliarden-Geschäft werden würde.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Euke Frank
Euke Frank
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.081 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
153.926 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
126.588 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2286 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1693 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Wirtschaft
Einblick mit Gutachten
So viel ist berühmte „Geister-Bau“ in Igls wert
Krone Plus Logo
Digitales Geschäft
Wie Vinted zu Europas größtem Flohmarkt wurde
„An Realität vorbei“
Streit um Arbeitszeit: Wirtschaftskammer legt nach
Elkay Großpetersdorf
Nach Abzug von US-Konzern: Land will Werk zurück
Krone Plus Logo
Ehrgeizige Pläne
Diskonter testet jetzt die Parkplatz-Revolution
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf