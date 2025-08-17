Wie Vinted zu Europas größtem Flohmarkt wurde

2008 als Studentenidee im litauischen Vilnius gestartet, ist Vinted mit über 100 Millionen Usern einer der weltgrößten Marktplätze für Secondhand-Mode. Rasant wachsend und mit eigener Logistik. Wie hat das Unternehmen ohne Verkaufsgebühren ein ganzes Segment umgekrempelt – und wer kann da noch mithalten?
Das lustige Sakko war schon beim Kauf zu klein, die Stiefel kamen keine drei Mal zum Einsatz, und die Ohrringe sind zwar schön, passen aber nirgends dazu. Was früher in Bausch und Bogen auf Flohmärkten zum Verkauf angeboten oder verschenkt wurde, landet heute immer öfter auf Vinted, Europas größter Onlinebörse für Klamotten, Accessoires, Krimskrams und Zeugs aller Art, für all das, was in unseren Kästen, Schubladen und Regalen verstaubt. Vieles ist tatsächlich ungetragen und unbenutzt, das meiste hat leichte Gebrauchsspuren, macht aber nicht mehr glücklich.
Als die beiden Studenten Milda Mitkute und Justas Janauskas 2008 in Litauen eine Internetseite zum Entrümpeln des eigenen Kleiderschranks bauten, ahnten sie nicht, dass daraus ein Milliarden-Geschäft werden würde.
