Wie Vinted zu Europas größtem Flohmarkt wurde

Das lustige Sakko war schon beim Kauf zu klein, die Stiefel kamen keine drei Mal zum Einsatz, und die Ohrringe sind zwar schön, passen aber nirgends dazu. Was früher in Bausch und Bogen auf Flohmärkten zum Verkauf angeboten oder verschenkt wurde, landet heute immer öfter auf Vinted, Europas größter Onlinebörse für Klamotten, Accessoires, Krimskrams und Zeugs aller Art, für all das, was in unseren Kästen, Schubladen und Regalen verstaubt. Vieles ist tatsächlich ungetragen und unbenutzt, das meiste hat leichte Gebrauchsspuren, macht aber nicht mehr glücklich.