Wie präzise messen Smartwatches wirklich?

Smartwatches sind längst mehr als nur schicke Accessoires - sie begleiten uns durch den Alltag, messen Fitness, Schlaf und Stress. Doch wie verlässlich sind die digitalen Helfer wirklich, wenn es um unser inneres Wohlbefinden geht?
Für viele von uns ist sie inzwischen wie das Smartphone ein ständiger Begleiter: Schätzungen zufolge nutzten im Vorjahr etwa 455 Millionen Menschen weltweit eine Smartwatch – Tendenz steigend. Besonders beliebt sind die modernen Uhren bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren, hier lag der Nutzeranteil zuletzt bei etwa 40 Prozent.
Besonders beliebt sind die Geräte bei fitness- und gesundheitsbewussten Menschen, messen sie doch unter anderem die Herzfrequenz und geben anhand biometrischer Daten Auskunft darüber, wie gut man schläft und wie müde oder gestresst man ist.
Doch gerade bei den beiden letztgenannten Faktoren, Müdigkeit und Stress, lassen neueste Forschungsergebnisse Zweifel an der Genauigkeit der Smartwatches laut werden.
