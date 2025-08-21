Wie präzise messen Smartwatches wirklich?

Für viele von uns ist sie inzwischen wie das Smartphone ein ständiger Begleiter: Schätzungen zufolge nutzten im Vorjahr etwa 455 Millionen Menschen weltweit eine Smartwatch – Tendenz steigend. Besonders beliebt sind die modernen Uhren bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren, hier lag der Nutzeranteil zuletzt bei etwa 40 Prozent.