Skispringerin: „Mussten uns quasi nackt ausziehen“

Weltverband will künftig Ärztin für Athletinnen einsetzen

Der Weltverband bedauerte die entstandenen Unannehmlichkeiten und kündigte Veränderungen an. „Wir respektieren die Gefühle der Athleten und verstehen, dass die Anwesenheit eines männlichen Arztes von weiblichen Athleten als unangenehm empfunden werden kann“, hieß es schriftlich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die FIS erkennt dieses konstruktive Feedback an und verpflichtet sich hiermit, weiblichen Athleten künftig die Möglichkeit zu bieten, sich von einer Ärztin untersuchen zu lassen.“