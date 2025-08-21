Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht

Beliebter Star nicht mehr dabei

Mit dabei sind neben Hauptdarstellerin Lily Collins auch dieses Mal wieder Stars wie Ashley Park als ihre Freundin Mindy Chen, Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau oder Lucas Bravo als Koch Gabriel, der, wie die Fotos vom Set zeigen, aber auch dieses Mal wieder vom feschen Marcello (Eugenio Franceschini) Konkurrenz bekommen wird.