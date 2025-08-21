Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorfreude steigt

Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht

Society International
21.08.2025 13:00
Netflix hat endlich den Starttermin für die 5. Staffel von „Emily in Paris“ bekannt gegeben!
Netflix hat endlich den Starttermin für die 5. Staffel von „Emily in Paris“ bekannt gegeben!(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Endlich hat das Warten für die Fans ein Ende: Netflix hat den Starttermin für die 5. Staffel von „Emily in Paris“ bekannt gegeben. 

0 Kommentare

So viel vorab: Ein wenig müssen sich die Fans der Netflix-Kultserie noch gedulden. Denn auch, wenn gerade fleißig an den neuen Folgen gedreht wird, zu sehen wird die 5. Staffel von „Emily in Paris“ erst Ende des Jahres.

Dreh in Venedig
Ab dem 18. Dezember werden die neuen Folgen auf dem Streamingportal abrufbar sein. Dann tauscht Emily Cooper (Lily Collins) vorerst einmal Croissant gegen Cornetto und Café au Lait gegen Cappuccino. Die neuen Folgen spielen dieses Mal nämlich nicht nur in Paris, sondern vor allem in „bella Italia“.

Lily Collins und Ashley Park stehen derzeit für die neuen Folgen von „Emily in Paris in Venedig ...
Lily Collins und Ashley Park stehen derzeit für die neuen Folgen von „Emily in Paris in Venedig vor der Kamera.(Bild: Viennareport)

Nicht nur in Rom, sondern auch in Venedig muss sich die frisch gebackene Agenturchefin Emily durch neue Jobkrisen schlagen und sich an amourösen Abenteuern erfreuen. In der Lagunenstadt wird derzeit fleißig an den neuesten Szenen gedreht.

Koch Gabriel bekommt vom Italiener Marcello Konkurrenz.
Koch Gabriel bekommt vom Italiener Marcello Konkurrenz.(Bild: Viennareport)

Beliebter Star nicht mehr dabei
Mit dabei sind neben Hauptdarstellerin Lily Collins auch dieses Mal wieder Stars wie Ashley Park als ihre Freundin Mindy Chen, Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau oder Lucas Bravo als Koch Gabriel, der, wie die Fotos vom Set zeigen, aber auch dieses Mal wieder vom feschen Marcello (Eugenio Franceschini) Konkurrenz bekommen wird.

Lesen Sie auch:
Paul Forman, Ashley Park, Lily Collins und Eugenio Franceschini bei den Dreharbeiten zur fünften ...
Gondel-Glamour
Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice
17.08.2025
Fans sprachlos
Dieser populäre Star verlässt „Emily in Paris“!
24.04.2025

Nur von einem beliebten Charakter müssen sich die Fans der Serie in der 5. Staffel verabschieden. Denn die französische Schauspielerin Camille Razat ist in den neuen Folgen nicht mehr als Gabriels On-off-Freundin Camille zu sehen. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.067 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
205.321 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
137.170 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1027 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1026 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Society International
Vorfreude steigt
Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht
Knutscht Lookalike
Jessica Alba kontert Ex mit heißem Bikini-Foto
Großer Kino-Erfolg
„Kanu des Manitu“ knackte bereits Millionenmarke
„The Twisted Tale“
Lewinsky und Knox feierten Premiere ihrer Serie
Blonde Sexbombe
Fans zucken aus: J.Lo sieht aus wie Madonna!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf