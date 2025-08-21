Jetzt fix! Wann es mit „Emily in Paris“ weitergeht

Endlich hat das Warten für die Fans ein Ende: Netflix hat den Starttermin für die 5. Staffel von „Emily in Paris“ bekannt gegeben.
So viel vorab: Ein wenig müssen sich die Fans der Netflix-Kultserie noch gedulden. Denn auch, wenn gerade fleißig an den neuen Folgen gedreht wird, zu sehen wird die 5. Staffel von „Emily in Paris“ erst Ende des Jahres.
Dreh in Venedig
Ab dem 18. Dezember werden die neuen Folgen auf dem Streamingportal abrufbar sein. Dann tauscht Emily Cooper (Lily Collins) vorerst einmal Croissant gegen Cornetto und Café au Lait gegen Cappuccino. Die neuen Folgen spielen dieses Mal nämlich nicht nur in Paris, sondern vor allem in „bella Italia“.
Nicht nur in Rom, sondern auch in Venedig muss sich die frisch gebackene Agenturchefin Emily durch neue Jobkrisen schlagen und sich an amourösen Abenteuern erfreuen. In der Lagunenstadt wird derzeit fleißig an den neuesten Szenen gedreht.
Beliebter Star nicht mehr dabei
Mit dabei sind neben Hauptdarstellerin Lily Collins auch dieses Mal wieder Stars wie Ashley Park als ihre Freundin Mindy Chen, Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau oder Lucas Bravo als Koch Gabriel, der, wie die Fotos vom Set zeigen, aber auch dieses Mal wieder vom feschen Marcello (Eugenio Franceschini) Konkurrenz bekommen wird.
Nur von einem beliebten Charakter müssen sich die Fans der Serie in der 5. Staffel verabschieden. Denn die französische Schauspielerin Camille Razat ist in den neuen Folgen nicht mehr als Gabriels On-off-Freundin Camille zu sehen.
