Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken

„Schlechtere Qualität, Fehler in der Verarbeitung“

Dass Haka Küchen in die Insolvenz schlitterte, kommt für viele Beschäftigte nicht überraschend: Einerseits gebe es aktuell wenig bis keine Nachfrage, andererseits habe die Geschäftsführung in der Vergangenheit bei der Qualität gespart. „Die Qualität ist schlechter geworfen, ebenso die Verarbeitung. Viele kleine Mängel haben das Fass dann zum Überlaufen gebracht. Geschäftsführer Gerhard Hackl hat ja selbst gesagt, dass im Unternehmen Fehler passiert sind.“ Haka Küchen strebt jedenfalls eine Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an und bietet den Gläubigern eine 20-prozentige Quote.