Wenn zu viele Tagesurlauber Wolfgangsee stürmen

„Wir wollen niemanden aussperren. St. Gilgen bietet allein sieben kostenfrei zugängliche Badeplätze an“, beteuert Bürgermeister Otto Kloiber. Oft stoßt ihm aber das Verhalten von Tagesgästen und Freizeitsportlern sauer auf. Von Wolfgang- bis zu Mond- und Attersee betreibt die Gemeinde Badeplätze und will damit nicht nur teure Villen am Ufer haben.