KI im Fokus: Google enthüllt neue Pixel-Generation

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Pixel-Smartphones sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 28. August in Österreich erhältlich. Das Pixel 10 Pro Fold, die Pixel Watch 4 sowie die ebenfalls vorgestellten Pixel Buds 2a folgen am 9. Oktober. Der Einstiegspreis für das 6,3 Zoll große Pixel 10 liegt bei 899 Euro, die Pro-Modelle mit 6,3- und 6,8-Zoll-Display, größeren Akkus, 16 GB RAM sowie schnelleren kabelgebundenem Laden sind ab 1099 und 1299 Euro erhältlich. Das Falt-Modell mit einem acht Zoll großem Innen- sowie einem 6,4 Zoll großem Außendisplay schlägt mit 1899 Euro zu Buche.