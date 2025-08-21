Vorteilswelt
Großer Kino-Erfolg

„Kanu des Manitu“ knackte bereits Millionenmarke

Society International
21.08.2025 11:35
Michael „Bully" Herbigs Film „Das Kanu des Manitu" knackte in Deutschland bereits die Millionenmarke.
Michael „Bully“ Herbigs Film „Das Kanu des Manitu“ knackte in Deutschland bereits die Millionenmarke.(Bild: Constantinfilm)

„Das Kanu des Manitu“ von Michael Bully Herbig hat eine Woche nach dem Kinostart in Deutschland bereits die Millionenmarke geknackt. 

Der millionste Besucher sei in Leipzig begrüßt worden, teilte die Constantin Film am Donnerstag mit. Alleine in den ersten vier Tagen wurden 800.000 Tickets verkauft.

„Schuh des Manitu“ noch erfolgreicher
Der Film ist die Fortsetzung des Erfolgsfilms „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001, den in den ersten vier Tagen noch mehr Menschen ansahen – und zwar rund 950.000, wie die Nachrichtenagentur dpa damals schrieb.

Alleine in den ersten vier Tagen wurden in Deutschland 800.000 Tickets für „Das Kanu des Manitu" verkauft.
Alleine in den ersten vier Tagen wurden in Deutschland 800.000 Tickets für „Das Kanu des Manitu“ verkauft.(Bild: 2024 Constatin Film)

  In „Das Kanu des Manitu“ feiern Abahachi (Michael Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Und sie geraten erneut in jede Menge Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden.

Auch Abachis Zwillingsbruder Winnetouch, Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder dabei.

