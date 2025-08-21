„Für diese Spiele bin ich zu Rapid gekommen“

Am Donnerstag will Rapid im Play-off-Hinspiel in Györ (19 Uhr) den vorletzten Schritt in Richtung Ligaphase der Conference League machen! Dabei setzen die Wiener auch auf Neo-Stürmer Janis Antiste. Der Franzose war Sassuolo vor drei Jahren schon 5,6 Millionen Euro wert. Aber erst jetzt in Hütteldorf blüht er auf. Was er auch Miro Klose zu verdanken hat ...