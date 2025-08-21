Vorteilswelt
Küsst junges Lookalike

Jessica Alba kontert Ex mit heißem Bikini-Foto

Society International
21.08.2025 11:37
Schau her, mit deiner Neuen kann ich es locker aufnehmen, scheint Jessica Alba ihrem Ex mit diesem Foto sagen zu wollen!
Schau her, mit deiner Neuen kann ich es locker aufnehmen, scheint Jessica Alba ihrem Ex mit diesem Foto sagen zu wollen!(Bild: instagram.com/jessicaalba)

Jessica Albas Ex Cash Warren wurde jetzt bei einer wilden Knutscherei mit einer jüngeren Version der Schauspielerin erwischt. Und wie reagiert seine Ex? Die postet munter Bikini-Fotos!

Ein heißer Sommerflirt, oder doch mehr? Jessica Albas Ex Cash Warren wurde jetzt beim Date mit Model Hana Sun Doerr in Beverly Hills gesichtet.

Neue sieht aus wie Jessica Alba!
Und dabei ging es ziemlich heiß zu, wie Fotos, die unter anderem die „Daily Mail" veröffentlichte, zeigen. Denn der 46-Jährige hielt mit der um 20 Jahre jüngeren Schönheit, die seiner Ex zum Verwechseln ähnlich schaut, nicht nur Händchen, sondern knutschte auch in aller Öffentlichkeit wie ein Teenager herum!

Jessica Alba und Cash Warren waren fast 17 Jahre verheiratet. Jetzt vergnügt sich der 46-Jährige mit einem jungen Lookalike seiner Ex.
Jessica Alba und Cash Warren waren fast 17 Jahre verheiratet. Jetzt vergnügt sich der 46-Jährige mit einem jungen Lookalike seiner Ex.(Bild: APA/Evan Agostini/Invision/AP)

Und Jessica Alba? Die hat sich eine ziemlich heiße Reaktion auf die öffentlichen Liebesbekundungen ihres Noch-Gatten ausgedacht. Denn kurz, nachdem dieser beim heftigen Turteln mit seiner Neuen gesichtet wurde, veröffentlichte Alba auf Instagram eine Bildergalerie mit Schnappschüssen ihres ersten Sommers ohne Warren seit rund 20 Jahren. 

Sexy Seitenhieb!
Auf den Fotos ist sie nicht nur gut gelaunt, sondern auch reichlich sexy im Bikini zu sehen. Schau her, mit deiner neuen, jungen Freundin kann ich es locker aufnehmen, scheint die Schauspielerin ihrem Ex damit sagen zu wollen.

Aber nicht nur das atemberaubende Pic könnte als frecher Seitenhieb auf Warren gesehen werden. Denn auf einem weiteren Bild in der Galerie steht außerdem geschrieben: „Lass es nicht zu, dass verrückte Leute deine geile Energie verderben." 

Alba turtelt mit Marvel-Star
Dass sich Jessica Alba wegen des heißen Flirts ihres Noch-Ehemannes aber abends in den Schlaf weinen wird, davon ist nicht auszugehen. Immerhin zeigte sich die Hollywood-Beauty jüngst selbst beim Turteln mit ihrem Neuen, Marvel-Star Danny Ramirez.

Jessica Alba hat sich Marvel-Superheld Danny Ramirez geangelt.
Jessica Alba hat sich Marvel-Superheld Danny Ramirez geangelt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)

Und ein Insider verriet der „Daily Mail" kürzlich: „Jessicas Romanze mit Danny hat eine überraschende Wendung genommen. Was als Sommerflirt begann, scheint immer ernster zu werden, auch wenn sie die Dinge noch langsam angehen möchte."

Jessica Alba ist frisch verliebt – in einen um elf Jahre jüngeren Hollywood-Superhero!
6 Monate nach Ehe-Aus
Jessica Alba liebt jungen Hollywood-Superhero
15.07.2025

Jessica Alba lernte Cash Warren beim Dreh des Films „Fantastic Four" im Jahr 2004 kennen. Das Paar heiratete vier Jahre später und hat drei gemeinsame Kinder: die Töchter Honor (16) und Haven (13) sowie Sohn Hayes (6).

Daniela Altenweisl
