15-Jährige starb nach Unfall mit E-Scooter

Die E-Scooter sind gerade bei der Jugend sehr beliebt, doch sie bieten keine Knautschzone – und das wird rasch vergessen. Eine Autolenkerin (38) aus Ried im Traunkreis fuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Blumauer Straße von Kirchdorf an der Krems Richtung Reitstall Blumau. Gegenüber einem Wohnhaus in Schlierbach führt ein Stichweg durch eine Bahnunterführung von der B 138 auf die Blumauer Straße.