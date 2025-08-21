Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen

Mit gemieteter Jacht unterwegs

Im September 2022 waren, wie berichtet, die Pipelines vor der dänischen Insel Bornholm beschädigt worden. Die Angriffe soll ein ukrainisches Kommando verübt haben. Die Täter mieteten eine Segeljacht und fuhren von der norddeutschen Stadt Rostock in die Nähe der Pipelines. Dort sollen Taucher am Meeresgrund Sprengsätze angebracht haben. Die Jacht sei mithilfe gefälschter Ausweispapiere bei einem deutschen Unternehmen gemietet worden, heißt es von der Bundesstaatsanwaltschaft.