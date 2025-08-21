Nach „Zwischenfällen“: Slowakei zählt Braunbären

Braunbären in der Europäischen Union sind durch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 streng geschützt. Sie gehen Menschen normalerweise aus dem Weg. Wenn es zu überraschenden Begegnungen kommt oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie aber angreifen. (Bild: AFP/Armend NIMANI)