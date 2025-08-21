Gewichtheben in Wels: Vici und die starken Frauen

Ein schweißtreibender Sport liegt voll im Trend: Gewichtheben – allerdings nicht nur bei den Männern, sondern auch das weibliche Geschlecht hat die Hantel entdeckt. In Wels findet ab Freitag ein internationaler Frauen-Grand-Prix statt, bei dem die heimische Elite auf dem Prüfstand steht.
Zum 75. Geburtstag des ESV Wels reisen morgen Österreichs stärkste Damen in die Messestadt – um beim dortigen Internationalen Gewichtheber-Grand-Prix den Boom dieser Sportart noch zu verstärken. Der sich auch in einer sehr lebendigen Crossfit-Szene manifestiert, die als Einstieg ins Gewichtheben dient. So gibt’s auch im Crossfit-Studio „Makama“ in Krenglbach bei Wels eine Talenteschmiede, wo die Basics fürs Gewichtheben gelehrt werden. „Es gibt aktuell viele junge Frauen, die unseren Sport ausüben wollen“, freut sich die Linzer Bundestrainerin Victoria Hahn, die selbst noch aktiv ist und bei Olympia 2018 als Bobfahrerin gestartet ist. Frische ImpulseUnd mit akribischer Arbeit Gewichtheben als weibliche Sportart etabliert hat.
Rekordfeld
