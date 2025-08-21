Mordalarm in Leoben: Frau (61) tot aufgefunden

Verdächtiger im „Maddie“-Fall bekommt Fußfessel
Mordalarm in der Obersteiermark: Eine 61-jährige Frau wurde am Donnerstag in Leoben tot aufgefunden. Ein Tatverdächtiger sitzt in Haft.
Kollegen des Opfers hatten Anzeige erstattet, da die 61-Jährige nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen war. Als Polizisten am mutmaßlichen Tatort, einem Einfamilienhaus in der Bezirkshauptstadt, Nachschau hielten, stießen sie auf den leblosen Körper der Frau.
Lebensgefährte festgenommen
Die Spurenlage deutet auf eine Gewalttat hin – Mordwaffe dürfte ein Messer gewesen sein, das blutverschmiert sichergestellt wurde. Ein Verdächtiger wurde noch vor Ort festgenommen, laut Landespolizeidirektion handelt es sich um den Lebensgefährten der Frau.
