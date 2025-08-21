20 Jahre nach Flut: „Sind ungeschützt wie damals“

Frauenfeindliche Pöbelei gipfelt in Faustattacke
35-Jährige als Opfer
Nach der Hochwasserkatastrophe vom 23. August 2005 in vielen Regionen Tirols müssen vor allem die Wörgler weiter zittern, ein Damm am Inn fehlt. Zwei Betroffene, die auch als Anrainer-Vertreter unermüdlich engagiert sind, schildern den schier ewigen Kampf.
Zwei Meter stand das Wasser in der Siedlung südlich des Madersbacherweges. „Ich war erst im Februar eingezogen und habe alles verloren – 367.000 Euro Schaden“, blickt Gerhard Unterberger zurück. Nachbar Helmut Track kam mangels Keller glimpflicher davon, das Trauma bleibt jedoch bis heute. Unvergesslich sind die Stunden, als man verzweifelt Mobiliar in die oberen Stockwerke schleppte – um dann doch machtlos zu sein, als das Wasser kam. Rund 1000 Bewohner und 250 Gebäude waren betroffen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.