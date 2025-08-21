Todeslenker beschwerte sich über 600 Euro Strafe

Am 31. März 2024 wollte eine 86-Jährige aus St. Georgen an der Gusen bei Abwinden die B3 überqueren. Sie wurde von einem Auto erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Der Lenker fuhr einfach weiter, konnte aber ausgeforscht werden. Wegen unterlassener Hilfeleistung sollte er Strafe zahlen, wogegen er Beschwerde einlegte.