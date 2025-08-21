Nach 5 Monaten hat Ort endlich wieder Nahversorger

Sechs Wochen lang „jeden Tag Vollgas“

Dank Schneeweiss gibt es nun wieder einen Nahversorger. Auf ihren Job bereitete sich die Bewohnerin des Ortsteils Krampen durch ihre Arbeit bei Billa und dann durch das obligate Mitarbeitsjahr bei Spar in Spital am Semmering vor. Davor hatte sie vier Jahre lang im Reisebüro ihres Schwiegervaters mitgearbeitet. Mit ihrem Team, darunter ihre Mutter, plant sie, in Zukunft neben einem Platten- und Brötchen-Angebot „ein kleines Catering-Service“ anzubieten. Als selbstständige Kauffrau sei ihr dies möglich.