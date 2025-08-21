Vorteilswelt
„War eine Katastrophe“

Nach 5 Monaten hat Ort endlich wieder Nahversorger

Steiermark
21.08.2025 12:00
Chefin Iris Schneeweiss (links) mit Fleisch- und Feinkostmitarbeiterin Claudia
Am Donnerstag wurde nach Monaten des Wartens die Spar-Filiale im obersteirischen Neuberg an der Mürz wieder eröffnet. Iris Schneeweiss führt nun mit sechs Mitarbeitern das Geschäft. Die Monate zuvor waren für die Bewohner „eine Katastrophe“.

Knapp bevor um halb 7 Uhr morgens die Türen des neuen Spar aufgehen, warten bereits etliche Neuberger auf diesen Moment: Andreas ist der erste Kunde. Er wohnt rund einen Kilometer entfernt: „Vor allem für Leute ohne Auto war es schwierig, sich mit Lebensmitteln zu versorgen.“

Viereinhalb Monate musste der Ort ohne Nahversorger auskommen, Anfang April wurde der Spar-Markt geschlossen. „Das war wirklich schlimm. Auch die Trafik im Ort hatte extreme Einbußen, weil natürlich alle nach Mürzzuschlag einkaufen fuhren“, sagt Iris Schneeweiss. Vor allem für ältere Menschen sei es „eine Katastrophe“ gewesen, da die Frequenz der öffentlichen Verkehrsmittel nicht dicht ist. „Es vergehen Stunden, bis man wieder hierherkommt. Der Ort war ein bisschen wie ausgestorben.“

Schon vor 6.30 Uhr warteten die ersten Kunden darauf, dass der Supermarkt wieder aufsperrt.
Schon vor 6.30 Uhr warteten die ersten Kunden darauf, dass der Supermarkt wieder aufsperrt.(Bild: Peter Bernthaler)

Sechs Wochen lang „jeden Tag Vollgas“
Dank Schneeweiss gibt es nun wieder einen Nahversorger. Auf ihren Job bereitete sich die Bewohnerin des Ortsteils Krampen durch ihre Arbeit bei Billa und dann durch das obligate Mitarbeitsjahr bei Spar in Spital am Semmering vor. Davor hatte sie vier Jahre lang im Reisebüro ihres Schwiegervaters mitgearbeitet. Mit ihrem Team, darunter ihre Mutter, plant sie, in Zukunft neben einem Platten- und Brötchen-Angebot „ein kleines Catering-Service“ anzubieten. Als selbstständige Kauffrau sei ihr dies möglich.

Vor der Eröffnung am Donnerstag wurde mit Freunden und Bekannten viel Vorarbeit geleistet, sechs Wochen gab es „jeden Tag Vollgas“. Viele Kollegen von den Freiwilligen Feuerwehren aus Krampen und Neuberg halfen mit. Alles wurde auf Hochglanz gebracht, frisch ausgemalt, ein neues LED-Beleuchtungssystem installiert. Vom Land Steiermark und vom Spar-Konzern gab es jeweils 50.000 Euro als Unterstützung.

Schon um 6.30 Uhr gehen die Türen auf
Die Menschen aus Neuberg und den Nachbarorten brauchen ihren Nahversorger, die Freude über die Eröffnung ist allen anzusehen. Und wie am Land üblich, sind die Öffnungszeiten vor allem in der Früh den Bedürfnissen angepasst: Bereits vor 6 Uhr ist Chefin Iris Schneeweiss vorbereitend vor Ort, um 6.30 Uhr gehen die Türen auf.

