Ex-Elitepolizist überwältigt Gast: Notwehrexzess?

Ein Kärntner hatte bei einem Gasthausbesuch offenbar zu tief ins Glas geschaut. Als er aggressiv wurde, bat der Wirt seinen Nachbarn um Hilfe – der pensionierte Cobra-Beamte brauchte nicht lange, um den renitenten Gast zu überwältigen. Doch dieser klagte den Elitepolizisten wegen Notwehrexzess!