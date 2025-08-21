Ex-Elitepolizist überwältigt Gast: Notwehrexzess?

Frauenfeindliche Pöbelei gipfelt in Faustattacke
35-Jährige als Opfer
Ein Kärntner hatte bei einem Gasthausbesuch offenbar zu tief ins Glas geschaut. Als er aggressiv wurde, bat der Wirt seinen Nachbarn um Hilfe – der pensionierte Cobra-Beamte brauchte nicht lange, um den renitenten Gast zu überwältigen. Doch dieser klagte den Elitepolizisten wegen Notwehrexzess!
Dass sich die Höchstrichter in Wien mit einer Kärntner Wirtshausschlägerei beschäftigen müssen, kommt auch nicht alle Tage vor. Konkret geht es aber um die Frage, wann Notwehr endet und ein sogenannter Notwehrexzess beginnt. Was ist passiert?
