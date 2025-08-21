Europa zweifelt an Trumps Zuverlässigkeit

Obwohl nicht einmal klar ist, ob es überhaupt Friedensgespräche geben wird, fokussiert sich die innenpolitische Debatte in Deutschland auf die Frage eines möglichen Einsatzes von Bundeswehrsoldaten – obwohl Deutschland bereits größter Finanzier und militärischer Unterstützer der Ukraine ist. Trump sagt, dass auch Kanzler Merz entsprechende Zusagen für Truppen gemacht habe. Die deutsche Regierung betont dagegen, dass darüber noch lange nicht entschieden werden könne. Innenpolitisch gilt die Entscheidung als sehr heikel: Die Links- und Rechts-Außenparteien AfD, Linke und BSW sind gegen einen Bundeswehreinsatz, der auch von der Ampel-Regierung wegen möglicher Eskalationsgefahren kritisch gesehen wurde. Das Thema birgt zusätzliche Spannung für die Koalition von Union und SPD: Zwar befürwortet eine große Mehrheit der Unions-, SPD- und Grünen-Anhänger laut Forsa einen möglichen Einsatz. Aber vor allem in Ostdeutschland, wo 2026 zwei Landtagswahlen stattfinden, ist die Skepsis auch bei CDU und SPD groß.