Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

U20-EM in Madrid

So tickt Österreichs Beach-Duo abseits des Courts

Sport-Mix
21.08.2025 12:30
Lia und Lilli beim Turnier in Baden
Lia und Lilli beim Turnier in Baden(Bild: GEPA)

Lia Berger und Lilli Hohenauer sind 18 Jahre alt und Österreichs Zukunftshoffnung im Damen-Beachvolleyball. Ab Donnerstag kämpfen die beiden bei der U20-EM in Madrid um eine Medaille. Die „Krone“ weiß, wie das Duo auf und neben dem Court tickt.

0 Kommentare

„Klar wollen wir eine Medaille holen!“ Das Selbstvertrauen von Österreich Beach-Youngsters Lia Berger und Lilli Hohenauer vor der heute startenden U20-EM in Madrid stimmt. Erst vor einem Monat feierten die beiden in Belgien als eines der jüngsten Duos der Geschichte ihren ersten Sieg bei einem Turnier auf der World Tour.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
213.067 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
205.321 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
137.170 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1027 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1026 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Sport-Mix
Medaillenjagd am Gras
„Auf der Piste kenne ich jeden Grashalm!“
Krone Plus Logo
U20-EM in Madrid
So tickt Österreichs Beach-Duo abseits des Courts
Sepp Straka ist zurück
Schwangere Gattin war wichtiger als Millionenevent
Squash
Peychär im EM-Achtelfinale, Lutz ausgeschieden!
Nach Saison-Aus
Leichtathletik-Model urlaubt sich den Frust weg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf