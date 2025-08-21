So tickt Österreichs Beach-Duo abseits des Courts

„Klar wollen wir eine Medaille holen!“ Das Selbstvertrauen von Österreich Beach-Youngsters Lia Berger und Lilli Hohenauer vor der heute startenden U20-EM in Madrid stimmt. Erst vor einem Monat feierten die beiden in Belgien als eines der jüngsten Duos der Geschichte ihren ersten Sieg bei einem Turnier auf der World Tour.