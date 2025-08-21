So tickt Österreichs Beach-Duo abseits des Courts

„Auf der Piste kenne ich jeden Grashalm!“
Medaillenjagd am Gras
Lia Berger und Lilli Hohenauer sind 18 Jahre alt und Österreichs Zukunftshoffnung im Damen-Beachvolleyball. Ab Donnerstag kämpfen die beiden bei der U20-EM in Madrid um eine Medaille. Die „Krone“ weiß, wie das Duo auf und neben dem Court tickt.
„Klar wollen wir eine Medaille holen!“ Das Selbstvertrauen von Österreich Beach-Youngsters Lia Berger und Lilli Hohenauer vor der heute startenden U20-EM in Madrid stimmt. Erst vor einem Monat feierten die beiden in Belgien als eines der jüngsten Duos der Geschichte ihren ersten Sieg bei einem Turnier auf der World Tour.
