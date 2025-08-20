Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten

Einen Menschen zu retten, bedeutet für den Retter oft, sich selbst in Gefahr zu begeben – sei es bei Unfällen, Naturkatastrophen oder im Militärbereich. Drohnentechnologie ändert das: In der Ukraine wollen Drohnenpiloten einen eingekesselten Kameraden gerettet haben, indem sie ihm per Drohne ein E-Bike für die Flucht abwarfen. Eine besonders spektakuläre Aktion, die zeigt, wozu die Technologie mittlerweile fähig ist.
Tagelang saß ein ukrainischer Soldat mit dem Kampfnamen „Tankist“ hinter den feindlichen Linien fest: Als letzter Kämpfer seiner Einheit hatte er sich vor dem russischen Beschuss verschanzt. Für die nächsten Verbündeten war es unmöglich, zu dem Umstellten vorzudringen. Drohnenpiloten überwachten seinen Zustand aus der Luft und hielten Kontakt. Die Rettung brachte nach Darstellung der ukrainischen Armee – krone.at berichtete – der Abwurf eines E-Bikes, auf dem der Kämpfer aus der Gefahrenzone fuhr. Es ist nicht die erste Bergungsaktion per Drohne: Krone+ zeigt Ihnen, wie Profi-Drohnen als Lebensretter in Stellung gebracht werden – nicht nur im Militärumfeld.
