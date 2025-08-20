Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten

Tagelang saß ein ukrainischer Soldat mit dem Kampfnamen „Tankist“ hinter den feindlichen Linien fest: Als letzter Kämpfer seiner Einheit hatte er sich vor dem russischen Beschuss verschanzt. Für die nächsten Verbündeten war es unmöglich, zu dem Umstellten vorzudringen. Drohnenpiloten überwachten seinen Zustand aus der Luft und hielten Kontakt. Die Rettung brachte nach Darstellung der ukrainischen Armee – krone.at berichtete – der Abwurf eines E-Bikes, auf dem der Kämpfer aus der Gefahrenzone fuhr. Es ist nicht die erste Bergungsaktion per Drohne: Krone+ zeigt Ihnen, wie Profi-Drohnen als Lebensretter in Stellung gebracht werden – nicht nur im Militärumfeld.