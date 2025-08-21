Außer Rand und Band: Wieso Musikkassetten boomen

Sie passten in die Hosentasche, konnten unterwegs gehört und notfalls mit einem Bleistift „gerettet“ werden. Letztlich wurden Musikkassetten jedoch von neueren Medien ins Niemandsland gedrängt. Bis jetzt. Eine Retro-Welle spult, Pardon, spült die Tapes wieder zurück auf den Markt. Erfahren Sie, wie Stars à la Ed Sheeran und heimische Plattenläden damit umgehen.
Frühstück vor der Schule: Hundsmüde schlürfe ich Kakao, beiße verschlafen ins Butterbrot – und lausche der Musik. „When the night has come and the land is dark ...“ Unpassend zur Tageszeit, trotzdem fesselnd. Rock, Pop, Soul, egal, ich mag alles, jetzt eben „Stand by me“ von Ben E. King. Schon damals ein Oldie, für einen 9-Jährigen erst recht. Zudem schreiben wir das Jahr 1996, überall schrauben sich längst Compact-Discs in die Ohren. Nur ich hocke gebannt vorm Kassettenrecorder und höre Uralt-Tapes.
