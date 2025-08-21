„Auf der Piste kenne ich jeden Grashalm!“

Berge zum Skifahren sucht man im Burgenland vergeblich – deshalb raßt Tina Hetfleisch übers Gras. „Eigentlich habe ich von einer Karriere als Ski-Profi geträumt“, gesteht die Südburgenländerin im Gespräch mit der „Krone“. Mit eineinhalb Jahren stand Tina zum ersten Mal auf der Piste, mit fünf das erste Mal auf einem Grasski.

Anders als beim alpinen Skisport fehlt bei der Sommervariante der Schnee. „Um Winterprofi zu werden, hätte ich mit zehn auf eine Skischwerpunktschule wechseln müssen – weit weg von zu Hause.“ Für sie und ihre Eltern „war das damals keine Option.“