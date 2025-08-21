Elon Musk wegen Betrugs bei Wahlkampf angeklagt

Cybertruck-Verkaufszahlen im Sinkflug

Auch sonst läuft es bei Elon Musk nicht sonderlich gut: So halbierten sich etwa die Verkäufe von Teslas Elektro-Pick-up im vergangenen Quartal auf 4.306 abgesetzte Fahrzeuge. Der Cybertruck kam nach Verzögerungen erst Ende 2023 auf den Markt und polarisierte schnell mit seinem ungewöhnlichen Design. Tesla-Chef Elon Musk stellte einst eine Produktion von bis zu 250.000 Fahrzeugen pro Jahr in Aussicht. Davon ist der Cybertruck weit entfernt.